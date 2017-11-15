Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom. 17,70 16,59 6,69 Sabancı Holding 11,19 10,67 4,87 ASELSAN 46,86 45,26 3,54 Alcatel Lucent Teletaş 8,18 7,93 3,15 Turcas Petrol 2,46 2,40 2,50 Metro Holding 0,99 0,97 2,06 Sasa Polyester 6,33 6,21 1,93 Tümosan Motor ve Traktör 7,40 7,27 1,79 Arçelik 20,62 20,28 1,68 Ford Otosan 55,10 54,25 1,57 Otokar 121,20 119,70 1,25 Ak Enerji 0,88 0,87 1,15 Koç Holding 17,07 16,88 1,13 Turkcell 14,30 14,15 1,06 Hürriyet Gzt. 1,24 1,23 0,81 Coca Cola İçecek 37,34 37,04 0,81 Ülker Bisküvi 19,02 18,88 0,74 Gözde Girişim 4,49 4,46 0,67 Türk Hava Yolları 10,50 10,44 0,57 Vakıflar Bankası 6,05 6,02 0,50

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)