Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Netaş Telekom.
|17,70
|16,59
|6,69
|Sabancı Holding
|11,19
|10,67
|4,87
|ASELSAN
|46,86
|45,26
|3,54
|Alcatel Lucent Teletaş
|8,18
|7,93
|3,15
|Turcas Petrol
|2,46
|2,40
|2,50
|Metro Holding
|0,99
|0,97
|2,06
|Sasa Polyester
|6,33
|6,21
|1,93
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,40
|7,27
|1,79
|Arçelik
|20,62
|20,28
|1,68
|Ford Otosan
|55,10
|54,25
|1,57
|Otokar
|121,20
|119,70
|1,25
|Ak Enerji
|0,88
|0,87
|1,15
|Koç Holding
|17,07
|16,88
|1,13
|Turkcell
|14,30
|14,15
|1,06
|Hürriyet Gzt.
|1,24
|1,23
|0,81
|Coca Cola İçecek
|37,34
|37,04
|0,81
|Ülker Bisküvi
|19,02
|18,88
|0,74
|Gözde Girişim
|4,49
|4,46
|0,67
|Türk Hava Yolları
|10,50
|10,44
|0,57
|Vakıflar Bankası
|6,05
|6,02
|0,50