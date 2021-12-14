Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|9,89
|9,15
|8,09
|Halkbank
|5,71
|5,40
|5,74
|SASA Polyester
|51,35
|48,58
|5,70
|Aksa
|36,92
|35,04
|5,37
|Akbank
|7,88
|7,51
|4,93
|İş Bankası (C)
|8,31
|7,92
|4,92
|Doğan Holding
|3,63
|3,46
|4,91
|Vakıflar Bankası
|4,32
|4,13
|4,60
|Aygaz
|25,94
|24,80
|4,60
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,90
|3,73
|4,56
|Çemtaş
|18,57
|17,80
|4,33
|Selçuk Ecza Deposu
|12,36
|11,90
|3,87
|Ziraat GMYO
|2,96
|2,86
|3,50
|Ford Otosan
|276,30
|267,10
|3,44
|Alarko GMYO
|31,98
|30,94
|3,36
|Albaraka Türk
|2,03
|1,97
|3,05
|Turkcell
|21,26
|20,64
|3,00
|Kordsa Teknik Tekstil
|39,78
|38,66
|2,90
|Torunlar GMYO
|4,74
|4,62
|2,60
|Ereğli Demir Çelik
|29,40
|28,68
|2,51
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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