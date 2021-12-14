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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gözde Girişim9,899,158,09
Halkbank5,715,405,74
SASA Polyester51,3548,585,70
Aksa36,9235,045,37
Akbank7,887,514,93
İş Bankası (C)8,317,924,92
Doğan Holding3,633,464,91
Vakıflar Bankası4,324,134,60
Aygaz25,9424,804,60
Yapı ve Kredi Bankası3,903,734,56
Çemtaş18,5717,804,33
Selçuk Ecza Deposu12,3611,903,87
Ziraat GMYO2,962,863,50
Ford Otosan276,30267,103,44
Alarko GMYO31,9830,943,36
Albaraka Türk2,031,973,05
Turkcell21,2620,643,00
Kordsa Teknik Tekstil39,7838,662,90
Torunlar GMYO4,744,622,60
Ereğli Demir Çelik29,4028,682,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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