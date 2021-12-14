Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 9,89 9,15 8,09 Halkbank 5,71 5,40 5,74 SASA Polyester 51,35 48,58 5,70 Aksa 36,92 35,04 5,37 Akbank 7,88 7,51 4,93 İş Bankası (C) 8,31 7,92 4,92 Doğan Holding 3,63 3,46 4,91 Vakıflar Bankası 4,32 4,13 4,60 Aygaz 25,94 24,80 4,60 Yapı ve Kredi Bankası 3,90 3,73 4,56 Çemtaş 18,57 17,80 4,33 Selçuk Ecza Deposu 12,36 11,90 3,87 Ziraat GMYO 2,96 2,86 3,50 Ford Otosan 276,30 267,10 3,44 Alarko GMYO 31,98 30,94 3,36 Albaraka Türk 2,03 1,97 3,05 Turkcell 21,26 20,64 3,00 Kordsa Teknik Tekstil 39,78 38,66 2,90 Torunlar GMYO 4,74 4,62 2,60 Ereğli Demir Çelik 29,40 28,68 2,51 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi