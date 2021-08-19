Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Koza Madencilik14,3814,131,77Jantsa...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Koza Madencilik14,3814,131,77
Jantsa Jant Sanayi71,0569,901,65
Emlak Konut GMYO1,871,841,63
Erbosan147,10145,001,45
Halkbank4,944,871,44
Fenerbahçe Futbol34,5834,121,35
Kervan Gıda16,5516,351,22
Doğuş Otomotiv26,5626,300,99
Pegasus69,6569,000,94
Bim Mağazalar70,3069,700,86
Parsan28,1627,920,86
Enka İnşaat10,029,940,80
Torunlar GMYO3,763,730,80
Tofaş Oto Fabrikası40,9240,600,79
Türk Hava Yolları12,2912,200,74
Logo Yazılım38,9438,660,72
Odaş Elektrik1,401,390,72
Bera Holding10,0910,020,70
Şişe Cam8,738,670,69
Zorlu Enerji1,591,580,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Cimilli İbo Haluk Levent Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Ozan Tufan Burak Yılmaz Alex Teixeira Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 13:43:04. #1.14#

title