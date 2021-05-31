Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İhlas Gayrimenkul1,091,009,00Emlak...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Gayrimenkul
|1,09
|1,00
|9,00
|Emlak Konut GMYO
|1,96
|1,88
|4,26
|İhlas Holding
|0,60
|0,58
|3,45
|Esenboğa Elektrik
|28,06
|27,16
|3,31
|Kerevitaş Gıda
|4,71
|4,57
|3,06
|Ege Gübre
|201,70
|196,60
|2,59
|Türk Hava Yolları
|13,26
|12,98
|2,16
|Bursa Çimento
|3,86
|3,78
|2,12
|Tofaş Oto Fabrikası
|29,44
|28,90
|1,87
|İndeks Bilgisayar
|6,72
|6,60
|1,82
|Fenerbahçe Futbol
|33,94
|33,34
|1,80
|Türkiye Sigorta
|5,32
|5,23
|1,72
|Akiş GMYO
|1,87
|1,84
|1,63
|Çimsa
|22,94
|22,58
|1,59
|Brisa
|22,70
|22,42
|1,25
|Kardemir (D)
|7,98
|7,89
|1,14
|İş GMYO
|1,86
|1,84
|1,09
|Anadolu Efes
|23,24
|23,02
|0,96
|TAV Havalimanları
|23,64
|23,42
|0,94
|Sabancı Holding
|8,71
|8,63
|0,93
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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