Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İhlas Gayrimenkul1,091,009,00Emlak...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İhlas Gayrimenkul1,091,009,00
Emlak Konut GMYO1,961,884,26
İhlas Holding0,600,583,45
Esenboğa Elektrik28,0627,163,31
Kerevitaş Gıda4,714,573,06
Ege Gübre201,70196,602,59
Türk Hava Yolları13,2612,982,16
Bursa Çimento3,863,782,12
Tofaş Oto Fabrikası29,4428,901,87
İndeks Bilgisayar6,726,601,82
Fenerbahçe Futbol33,9433,341,80
Türkiye Sigorta5,325,231,72
Akiş GMYO1,871,841,63
Çimsa22,9422,581,59
Brisa22,7022,421,25
Kardemir (D)7,987,891,14
İş GMYO1,861,841,09
Anadolu Efes23,2423,020,96
TAV Havalimanları23,6423,420,94
Sabancı Holding8,718,630,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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