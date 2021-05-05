Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çimsa 24,74 22,60 9,47 Bagfaş 26,40 24,80 6,45 Bursa Çimento 3,84 3,65 5,21 Ford Otosan 177,40 168,90 5,03 Hektaş 9,86 9,49 3,90 Kordsa Teknik Tekstil 23,80 22,96 3,66 Coca Cola İçecek 83,25 80,95 2,84 Netaş Telekomünikasyon 25,32 24,64 2,76 Kartonsan 63,25 61,60 2,68 Şekerbank 1,15 1,12 2,68 Anadolu Efes 24,50 23,96 2,25 Vestel 30,16 29,50 2,24 Aksa 16,94 16,57 2,23 Koza Altın 117,50 115,00 2,17 Kerevitaş Gıda 5,38 5,27 2,09 Verusa Holding 56,45 55,30 2,08 Esenboğa Elektrik 32,62 32,00 1,94 İş Yatırım Menkul Değerler 16,72 16,41 1,89 Ege Gübre 221,90 217,80 1,88 Sabancı Holding 8,36 8,21 1,83 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 474 bin liraya yükseldi