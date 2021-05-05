Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çimsa
|24,74
|22,60
|9,47
|Bagfaş
|26,40
|24,80
|6,45
|Bursa Çimento
|3,84
|3,65
|5,21
|Ford Otosan
|177,40
|168,90
|5,03
|Hektaş
|9,86
|9,49
|3,90
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,80
|22,96
|3,66
|Coca Cola İçecek
|83,25
|80,95
|2,84
|Netaş Telekomünikasyon
|25,32
|24,64
|2,76
|Kartonsan
|63,25
|61,60
|2,68
|Şekerbank
|1,15
|1,12
|2,68
|Anadolu Efes
|24,50
|23,96
|2,25
|Vestel
|30,16
|29,50
|2,24
|Aksa
|16,94
|16,57
|2,23
|Koza Altın
|117,50
|115,00
|2,17
|Kerevitaş Gıda
|5,38
|5,27
|2,09
|Verusa Holding
|56,45
|55,30
|2,08
|Esenboğa Elektrik
|32,62
|32,00
|1,94
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,72
|16,41
|1,89
|Ege Gübre
|221,90
|217,80
|1,88
|Sabancı Holding
|8,36
|8,21
|1,83
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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