Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Afyon Çimento 4,37 4,62 -5,41 ...

06.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:28
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Afyon Çimento 4,37 4,62 -5,41
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,45 0,47 -4,26
Çemaş Döküm 1,10 1,14 -3,51
Hektaş 5,95 6,15 -3,25
Fenerbahçe Futbol 16,24 16,75 -3,04
Global Yat. Holding 4,01 4,10 -2,20
ASELSAN 18,53 18,89 -1,91
Tekfen Holding 17,26 17,50 -1,37
Gübre Fabrikaları 5,44 5,51 -1,27
İş Finansal Kiralama 2,59 2,62 -1,15
Migros Ticaret 21,40 21,64 -1,11
Halkbank 5,38 5,44 -1,10
Tüpraş 125,10 126,30 -0,95
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,10 1,11 -0,90
Yataş 6,25 6,30 -0,79
Anadolu Grubu Holding 14,99 15,10 -0,73
Otokar 142,10 142,90 -0,56
Bim Mağazalar 47,44 47,70 -0,55
Ford Otosan 67,60 67,95 -0,52
Tukaş 5,91 5,94 -0,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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