Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

06.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:28

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Afyon Çimento 4,37 4,62 -5,41 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,45 0,47 -4,26 Çemaş Döküm 1,10 1,14 -3,51 Hektaş 5,95 6,15 -3,25 Fenerbahçe Futbol 16,24 16,75 -3,04 Global Yat. Holding 4,01 4,10 -2,20 ASELSAN 18,53 18,89 -1,91 Tekfen Holding 17,26 17,50 -1,37 Gübre Fabrikaları 5,44 5,51 -1,27 İş Finansal Kiralama 2,59 2,62 -1,15 Migros Ticaret 21,40 21,64 -1,11 Halkbank 5,38 5,44 -1,10 Tüpraş 125,10 126,30 -0,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,10 1,11 -0,90 Yataş 6,25 6,30 -0,79 Anadolu Grubu Holding 14,99 15,10 -0,73 Otokar 142,10 142,90 -0,56 Bim Mağazalar 47,44 47,70 -0,55 Ford Otosan 67,60 67,95 -0,52 Tukaş 5,91 5,94 -0,51

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)