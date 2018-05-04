Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Petkim 6,09 6,72 -9,37 ICBC Turkey Bank 5,83 6,23 -6,42 Ayen Enerji 4,67 4,97 -6,04 Flap Kongre Toplantı Hiz. 13,24 14,00 -5,43 Doğan Holding 0,93 0,98 -5,10 Datagate Bilgisayar 8,00 8,33 -3,96 Türk Telekom 5,73 5,95 -3,70 Bera Holding 2,26 2,34 -3,42 Banvit 15,38 15,91 -3,33 Mavi Giyim 46,14 47,70 -3,27 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,90 4,02 -2,99 Migros Ticaret 21,54 22,20 -2,97 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,50 2,57 -2,72 Gözde Girişim 4,03 4,14 -2,66 Karsan Otomotiv 1,84 1,89 -2,65 Pegasus 27,36 28,08 -2,56 Sasa Polyester 12,36 12,68 -2,52 Yataş 25,56 26,20 -2,44 Ak Enerji 0,80 0,82 -2,44 TAV Havalimanları 22,54 23,10 -2,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)