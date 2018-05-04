Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Petkim
|6,09
|6,72
|-9,37
|ICBC Turkey Bank
|5,83
|6,23
|-6,42
|Ayen Enerji
|4,67
|4,97
|-6,04
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|13,24
|14,00
|-5,43
|Doğan Holding
|0,93
|0,98
|-5,10
|Datagate Bilgisayar
|8,00
|8,33
|-3,96
|Türk Telekom
|5,73
|5,95
|-3,70
|Bera Holding
|2,26
|2,34
|-3,42
|Banvit
|15,38
|15,91
|-3,33
|Mavi Giyim
|46,14
|47,70
|-3,27
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,90
|4,02
|-2,99
|Migros Ticaret
|21,54
|22,20
|-2,97
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,50
|2,57
|-2,72
|Gözde Girişim
|4,03
|4,14
|-2,66
|Karsan Otomotiv
|1,84
|1,89
|-2,65
|Pegasus
|27,36
|28,08
|-2,56
|Sasa Polyester
|12,36
|12,68
|-2,52
|Yataş
|25,56
|26,20
|-2,44
|Ak Enerji
|0,80
|0,82
|-2,44
|TAV Havalimanları
|22,54
|23,10
|-2,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)