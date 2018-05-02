Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 (Günlük) Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20 (Günlük)
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|4,14
|4,52
|-8,41
|Tat Gıda
|4,57
|4,86
|-5,97
|Datagate Bilgisayar
|8,42
|8,91
|-5,50
|Brisa
|6,55
|6,88
|-4,80
|İhlas Gayrimenkul
|1,40
|1,47
|-4,76
|Yataş
|26,00
|27,24
|-4,55
|İhlas Holding
|0,42
|0,44
|-4,55
|GSD Holding
|0,88
|0,92
|-4,35
|Mavi Giyim
|46,96
|48,80
|-3,77
|Kipa Ticaret
|2,07
|2,15
|-3,72
|Gübre Fabrik.
|3,71
|3,85
|-3,64
|Aksa
|12,84
|13,30
|-3,46
|Odaş Elektrik
|5,87
|6,08
|-3,45
|Aksa Enerji
|4,01
|4,15
|-3,37
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,06
|4,20
|-3,33
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,69
|2,78
|-3,24
|Şişe Cam
|4,37
|4,51
|-3,10
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,84
|2,93
|-3,07
|Banvit
|15,23
|15,70
|-2,99
|Göltaş Çimento
|53,70
|55,30
|-2,89