Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 (Günlük) Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 4,14 4,52 -8,41 Tat Gıda 4,57 4,86 -5,97 Datagate Bilgisayar 8,42 8,91 -5,50 Brisa 6,55 6,88 -4,80 İhlas Gayrimenkul 1,40 1,47 -4,76 Yataş 26,00 27,24 -4,55 İhlas Holding 0,42 0,44 -4,55 GSD Holding 0,88 0,92 -4,35 Mavi Giyim 46,96 48,80 -3,77 Kipa Ticaret 2,07 2,15 -3,72 Gübre Fabrik. 3,71 3,85 -3,64 Aksa 12,84 13,30 -3,46 Odaş Elektrik 5,87 6,08 -3,45 Aksa Enerji 4,01 4,15 -3,37 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,06 4,20 -3,33 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,69 2,78 -3,24 Şişe Cam 4,37 4,51 -3,10 Beşiktaş Futbol Yat. 2,84 2,93 -3,07 Banvit 15,23 15,70 -2,99 Göltaş Çimento 53,70 55,30 -2,89

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)