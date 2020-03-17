Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 6 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Kartonsan 282,30 272,90 3,44 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 6 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 282,30 272,90 3,44 Turkcell 12,38 12,06 2,65 Alarko GMYO 9,46 9,33 1,39 Enka İnşaat 5,67 5,61 1,07 İş Fin.Kir. 2,23 2,21 0,90 Vestel 8,97 8,91 0,67 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA