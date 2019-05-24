Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,40
|0,41
|-2,44
|Koza Madencilik
|6,57
|6,70
|-1,94
|Şok Marketler
|7,83
|7,95
|-1,51
|İndeks Bilgisayar
|6,44
|6,52
|-1,23
|İpek Doğal Enerji
|4,54
|4,59
|-1,09
|Otokar
|97,75
|98,75
|-1,01
|Bim Mağazalar
|74,15
|74,80
|-0,87
|İttifak Holding
|6,40
|6,45
|-0,78
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,99
|12,06
|-0,58
|Verusa Holding
|17,53
|17,60
|-0,40
|Turkcell
|11,43
|11,46
|-0,26
|Ege Endüstri
|424,10
|425,00
|-0,21
|Mavi Giyim
|32,16
|32,22
|-0,19
Kaynak: AA