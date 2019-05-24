Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,40 0,41 -2,44
Koza Madencilik 6,57 6,70 -1,94
Şok Marketler 7,83 7,95 -1,51
İndeks Bilgisayar 6,44 6,52 -1,23
İpek Doğal Enerji 4,54 4,59 -1,09
Otokar 97,75 98,75 -1,01
Bim Mağazalar 74,15 74,80 -0,87
İttifak Holding 6,40 6,45 -0,78
Kordsa Teknik Tekstil 11,99 12,06 -0,58
Verusa Holding 17,53 17,60 -0,40
Turkcell 11,43 11,46 -0,26
Ege Endüstri 424,10 425,00 -0,21
Mavi Giyim 32,16 32,22 -0,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et