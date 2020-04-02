Günün Hikayeleri: Edinson Cavani ve Di Maria Fransa'da futbola ara verilmesinin ardından evlerinde karantinaya çekilen PSG'li oyuncular evlerinden çalışmaya devam ediyor. Cavani, Di Maria ve Veratti gibi oyuncuların evlerinde çektikleri videoları Dugout farkıyla sizler için bir araya getirdik.

Fransa'da futbola ara verilmesinin ardından evlerinde karantinaya çekilen PSG'li oyuncular evlerinden çalışmaya devam ediyor. Cavani, Di Maria ve Veratti gibi oyuncuların evlerinde çektikleri videoları Dugout farkıyla sizler için bir araya getirdik. Kaynak: Dugout