Günün Hikayeleri: Edinson Cavani ve Di Maria
Fransa'da futbola ara verilmesinin ardından evlerinde karantinaya çekilen PSG'li oyuncular evlerinden çalışmaya devam ediyor. Cavani, Di Maria ve Veratti gibi oyuncuların evlerinde çektikleri videoları Dugout farkıyla sizler için bir araya getirdik.
02.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:32
Fransa'da futbola ara verilmesinin ardından evlerinde karantinaya çekilen PSG'li oyuncular evlerinden çalışmaya devam ediyor. Cavani, Di Maria ve Veratti gibi oyuncuların evlerinde çektikleri videoları Dugout farkıyla sizler için bir araya getirdik.
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Kaynak: Dugout