Günün en çok merak edilen maçında İngiltere, son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan'ı zorlanmadan geçti
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Günün en çok merak edilen maçında İngiltere, son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan'ı zorlanmadan geçti

Günün en çok merak edilen maçında İngiltere, son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan'ı zorlanmadan geçti
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

D Grubu'nda İngiltere, son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan'a karşı baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada 1-0 kazandı. EURO 2020'de sonucu en çok merak edilen karşılaşmalardan birisi olan bu maçta Hırvatistan'ın ortaya koyduğu futbol eleştirildi. İngiltere adına galibiyeti getiren golü 57'de Sterling kaydetti ve 3 puanı ülkesine kazandırdı.

Futbolun beşiği yeni jenerasyonuyla Avrupa Şampiyonası'na hızlı girdi. İngiliz Milli Takımı, son Dünya Kupası Finalisti Hırvatistan'ı 1-0'la geçti. Karşılaşmada ilk ve tek golü 57'de Sterling kaydetti. Hırvatlar, Sterling'in golüne kadar adeta sahada yoktu. Son 30 dakikalık bölümde topa biraz sahip olsalar da pozisyon üretemediler. Gruptaki diğer takımlar Çek Cumhuriyeti ve İskoçya henüz karşılaşmadı.

İKİ TAKIM DA FAVORİ

D Grubu'ndaki İngiltere ve Hırvatistan, hem grubun hem de Avrupa Şampiyonası'nın favorilerinden gösteriliyor. İngilizler maçın büyük bölümünde Hırvatlar'a karşı ezici oynadı. Ancak son dakikalarda oyundan biraz düştüler. Hırvatlar'ın hocası Dalic ise yaptığı değişiklikler ve oynattığı aşırı defansif taktikle eleştiri topladı.

- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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