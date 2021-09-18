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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 908 bin 468 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 902 bin 232 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 908 bin 468 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 902 bin 232 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 710 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 29 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 908 bin 468 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 902 bin 232 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 43,5'lik payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,4'lük payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 63 megavatsaat elektrik ithalatı, 18 bin 187 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri
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