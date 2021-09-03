Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 14 bin 828 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 4 bin 436 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 14 bin 828 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 4 bin 436 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 729 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 456 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 14 bin 828 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 4 bin 436 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 39'luk payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,1'lik payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan dün 6 bin 976 megavatsaat elektrik ithalatı, 17 bin 217 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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