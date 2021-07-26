Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 875 bin 828 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 863 bin 958 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 875 bin 828 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 863 bin 958 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 99 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 487 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 875 bin 828 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 863 bin 958 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,4 ile rüzgar santralleri ve yüzde 13,5 payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 925 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 477 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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