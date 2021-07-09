Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 44 bin 131 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 32 bin 633 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 44 bin 131 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 32 bin 633 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 728 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 64 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 44 bin 131 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 32 bin 633 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 37,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,23 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,72 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 224 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 563 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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