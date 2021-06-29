Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 994 bin 889 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 988 bin 379 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 994 bin 889 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 988 bin 379 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 954 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 789 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 994 bin 889 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 988 bin 379 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15,2 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan dün 6 bin 324 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 324 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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