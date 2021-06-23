Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 920 bin 831 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 915 bin 56 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 920 bin 831 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 915 bin 56 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 950 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 211 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 920 bin 831 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 915 bin 56 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 40,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 287 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 809 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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