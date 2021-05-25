Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 850 bin 210 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 846 bin 570 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 850 bin 210 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 846 bin 570 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin, saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 878 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 949 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 850 bin 210 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 846 bin 570 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,7 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 156 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 254 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı