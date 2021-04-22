Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 868 bin 772 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 864 bin 542 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 868 bin 772 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 864 bin 542 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 40 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 181 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 868 bin 772 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 864 bin 542 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,9 ile doğal gaz ve yüzde 13,9 ile akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 459 megavatsaat elektrik ithalatı, 7 bin 498 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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