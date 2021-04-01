Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 922 bin 419 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 908 bin 449 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 922 bin 419 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 908 bin 449 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 806 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 461 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 922 bin 419 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 908 bin 449 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,7 ile rüzgar santralleri ve yüzde 14,8 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 420 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 215 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı