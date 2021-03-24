Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

24.03.2021 10:25 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:28
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 933 bin 462 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 922 bin 924 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 933 bin 462 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 922 bin 924 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 387 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 483 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 933 bin 462 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 922 bin 924 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,1 ile rüzgar santralleri ve yüzde 13,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 3 megavatsaat elektrik ithalatı, 13 bin 255 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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