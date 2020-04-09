Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Türkiye'de dün günlük bazda 664 bin 594 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 658 bin 512 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 664 bin 594 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 658 bin 512 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 691 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 22 bin 788 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 664 bin 594 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 658 bin 512 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 217 bin 972 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 123 bin 424 megavatsaatle rüzgar santralleri ve 106 bin 915 megavatsaatle akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 678 megavatsaat elektrik ihracatı, 596 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA