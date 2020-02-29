29.02.2020 10:18 | Son Güncelleme: 29.02.2020 10:18

Türkiye'de dün günlük bazda 816 bin 13 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 822 bin 7 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 572 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 396 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 816 bin 13 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 822 bin 7 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 210 bin 774 megavatsaatle hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 164 bin 483 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 138 bin320 megavatsaatle doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 11 bin 259 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 265 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA