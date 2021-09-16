Güneydoğu'da yaşanan kuraklık, çilek ve böğürtlen üreticisini zor duruma soktu - Haberler Ekonomi
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Güneydoğu'da yaşanan kuraklık, çilek ve böğürtlen üreticisini zor duruma soktu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Güneydoğu'da yaşanan kuraklık, çilek ve böğürtlen üreticisini zor duruma soktu

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yetersiz yağış nedeniyle 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' alan Sason çileği ve böğürtlende yüzde 50 ve üzeri verim kaybı yaşandı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yetersiz yağış nedeniyle 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' alan Sason çileği ve böğürtlende yüzde 50 ve üzeri verim kaybı yaşandı.

Bölgede yaşanan kuraklık Batman'da 2021 yılında iklim faktörlerine bağlı olarak yetersiz yağış nedeniyle Sason'daki böğürtlen ve çilek üreticilerinin kayıtlı üretim alanlarında yetiştirdikleri ürünlerde yüzde 50 ve üzeri verim kaybına neden oldu. Hibeli çilek desteğiyle ilçede çilek üretimi yapan çiftçilerden Deniz Kahraman, geçtiğimiz yıllarda bu dönemde yurt içi ve yurt dışına çilek satarken bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı aldıkları çileğin ancak kendi ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti. Kahraman, "Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle görüldüğü gibi çileklerimizi kurumuş durumda. Her yıl bu vakitlerde yüksek rekolte elde edebiliyorduk. Normalde bir dönümden 3 ton verim alabiliyorduk. Ancak bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı yüzde 70 verim alamadık. Bu yıl ancak yüzde 30 verim alabildik. Geçtiğimiz yıllarda bu mevsimde yurt içi ve yurt dışına satış yaparken bu yıl ancak bize yetecek kadar verim alabiliyoruz. İlçedeki tüm çilek üreticileri bu kuraklıktan etkilenmiş durumda. Muhtemelen bu çilekleri kaldırıp tekrar ekeceğiz" dedi. - BATMAN

Güneydoğu'da yaşanan kuraklık, çilek ve böğürtlen üreticisini zor duruma soktu

Güneydoğu'da yaşanan kuraklık, çilek ve böğürtlen üreticisini zor duruma soktu

Güneydoğu'da yaşanan kuraklık, çilek ve böğürtlen üreticisini zor duruma soktu

Güneydoğu'da yaşanan kuraklık, çilek ve böğürtlen üreticisini zor duruma soktu

Güneydoğu'da yaşanan kuraklık, çilek ve böğürtlen üreticisini zor duruma soktu

Güneydoğu'da yaşanan kuraklık, çilek ve böğürtlen üreticisini zor duruma soktu

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Haber: Güneydoğu'da yaşanan kuraklık, çilek ve böğürtlen üreticisini zor duruma soktu - Haberler Ekonomi
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