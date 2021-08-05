Güney Kore'de gündem Zehra Güneş! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güney Kore'de gündem Zehra Güneş! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor

Haberler.com - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Güney Kore'ye 3-2 yenilen Kadın Voleybol Takımımız'dan Zehra Güneş, güzelliğiyle Korelileri büyüledi. Maç sonrasında Güney Kore'de en çok konuşulanlar listesine Zehra girdi. Zehra'ya Twitter'da evlilik teklifi yapanların sayısı bir hayli fazlaydı.

Filenin Sultanları'nın Güney Kore ile oynadığı maçta Zehra Güneş dikkat çekti. Sabah'ın haberine göre; Zehra, Güney Korelileri büyüledi. Milli voleybolcu, Güney Kore'de Trend Topic listesine girdi.

Güney Kore'de gündem Zehra Güneş! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor

HAYRAN KALDILAR

Güney Koreliler, attıkları Tweet'lerle milli voleybolcumuza olan hayranlıklarını dile getirdi.

Güney Kore'de gündem Zehra Güneş! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor

İşte Zehra hakkında yazılanlar:

"Bugünden itibaren Türkçe öğrenmeye başlıyorum. Zehra Güneş ile evlenmek istiyorum"

"Zehra Güneş 18 numaralı oyuncu, aramızdaki yaş farkı mükemmel. Bugünden itibaren Türkçe öğrenmeye başlamalıyım"

"Türkiye'ye gidiyorum...Sonunda aşkımı buldum...18 numara Türkiye..."

"18 numaralı Türk oyuncuyla evlenmek istiyorum"

"18 numaranın her yakın çekiminde Twitter çıldırdı"

Güney Kore'de gündem Zehra Güneş! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor
Üzmeyin kendinizi! Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo'yu tarihimizin en iyi derecesiyle kapattı
Üzmeyin kendinizi! Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo'yu tarihimizin en iyi derecesiyle kapattı
Karate erkekler 67 kg'da güçlü Japon rakibini yenen Eray Şamdan, olimpiyat madalyasını garantiledi
Karate erkekler 67 kg'da güçlü Japon rakibini yenen Eray Şamdan, olimpiyat madalyasını garantiledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ümit Dündar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Şeyma Subaşı Deniz Akkaya Gülben Ergen İbrahim Tatlıses
Spor Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Valentin Rosier Oğulcan Çağlayan Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Güney Kore'de gündem Zehra Güneş! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 12:14:46. #1.15#

title