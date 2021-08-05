Güney Kore'de gündem Zehra Güneş! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Güney Kore'ye 3-2 yenilen Kadın Voleybol Takımımız'dan Zehra Güneş, güzelliğiyle Korelileri büyüledi. Maç sonrasında Güney Kore'de en çok konuşulanlar listesine Zehra girdi. Zehra'ya Twitter'da evlilik teklifi yapanların sayısı bir hayli fazlaydı.
Filenin Sultanları'nın Güney Kore ile oynadığı maçta Zehra Güneş dikkat çekti. Sabah'ın haberine göre; Zehra, Güney Korelileri büyüledi. Milli voleybolcu, Güney Kore'de Trend Topic listesine girdi.
HAYRAN KALDILAR
Güney Koreliler, attıkları Tweet'lerle milli voleybolcumuza olan hayranlıklarını dile getirdi.
İşte Zehra hakkında yazılanlar:
"Bugünden itibaren Türkçe öğrenmeye başlıyorum. Zehra Güneş ile evlenmek istiyorum"
"Zehra Güneş 18 numaralı oyuncu, aramızdaki yaş farkı mükemmel. Bugünden itibaren Türkçe öğrenmeye başlamalıyım"
"Türkiye'ye gidiyorum...Sonunda aşkımı buldum...18 numara Türkiye..."
"18 numaralı Türk oyuncuyla evlenmek istiyorum"
"18 numaranın her yakın çekiminde Twitter çıldırdı"