"Güney'in İncisi" Zeydan Karalar'ın

20.10.2019 10:48

Adana'da Güney Eğitim Vakfı'nın her yıl bir kişiye verdiği 'Güneyin İncisi' ödülü bu yıl Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın oldu.



Ödül töreni 2 Kasım'da ses sanatçısı Funda Arar'ın sahneye çıkacağı gecede yapılacak.



Güney Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, bu yıl 25'ncisi düzenlenecek olan Güney Eğitim Vakfı Balosu'na tüm hayırseverleri ve Adana'ya gönül verenleri beklediklerini söyledi.



Ödülün kent için önemli olduğunu söyleyen İncefikir, "Güneyin İncisi ödülü, Türkiye'de her şeyden önce insanlığa, vatanına, milletine ve dolayısıyla gençlere hizmet etmiş ve en önemlisi gençlerimizin eğitimlerine rehber olan, topluma mal olmuş sanatçılara verilmektedir. Güney Eğitim Vakfı, her yıl mevcut durumunu biraz daha yukarılara taşımak için hiç durmadan çalışmalarına devam etmektedir" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA