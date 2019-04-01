“Gündemimiz artık ekonomi olmalı”

Seçim sürecini değerlendiren KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Önümüzde 4,5 yıl seçimsiz dönem var. Umarız bu fırsatı çok iyi kullanarak ekonomi ve yapısal reformları gündemin ilk maddesine taşırız. Ben ümitliyim" dedi.