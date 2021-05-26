Gündelikçi olarak çalışan 2 çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı
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Gündelikçi olarak çalışan 2 çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı

Gündelikçi olarak çalışan 2 çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Mersin'de lokantalarda gündelikçi olarak çalışan yeşil kartlı 2 çocuk babası Veli Salma, sosyal yardım yatıp yatmadığını kontrol etmek için baktığı e-devlet sisteminde adına 1 liralık yardım yatırıldığını gördü. Bir yanlışlık olduğunu düşünen Salma, PTT hesabını kontrol ettiğinde yardımın gerçek olduğunu görünce şaşkına döndü.

Mersin'de 46 yaşındaki Veli Salma hesabına yatan 1 TL gıda yardımının şaşkınlığı yaşıyor. İş bulduğu zaman lokantalarda gündelikçi olarak çalışan 2 çocuk babası Veli Salma, geçtiğimiz günlerde sosyal yardım yatırılıp yatırılmadığını kontrol etmek için e-devlet sistemine girdi.

"GIDA YARDIMI OLARAK 1 TL HESABIMA YATIRILMIŞ"

Salma, Yenişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından gıda yardımı olarak 1 TL yatırıldığını gördü.Yeşil kartlı olduğunu ve iş bulduğu zamanlarda lokantalarda yevmiyeci olarak çalıştığını ifade eden Salma, "Geçen yaptığım müracaat sonunda 700 TL yardım çıkmıştı. Bu yıl yardım için müracaat etmedim. Ancak, 'Belki çıkmıştır' diyerek e-devlet sistemine girdim. Sistem otomatik olarak 9 Mayıs'ta benim için yardım başvurumu kaydetmiş ve gıda yardımı olarak 1 TL hesabıma yatırılmış" dedi.

"BOZDURUP BOZDURUP HARCAYACAĞIM"

1 TL yardımı görünce şaşıran Salma, "Bir anda bu kadar parayı nasıl harcayacağımı düşündüm. Bozdurup bozdurup harcayacağım" diyerek tepkisini gösterdi.

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Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları (1)
SERKAN BAŞ: Yandaşlara akan paralardan elde kalan bu kardeş. Bozdurup bozdurup harcarız artık. Ben, malum parti başkanlıklarından aylık olarak ücretsiz dağıtılan market hediye çeklerinin, parti içerisinde elden ele dolaştığını ve yıllık tüm market alışverişlerini bu karttan sağlayan insanlar gördüm. Ülke bitmiş, ağlayanı yok. Mecaz değil, bazı şeyleri nasıl görmüyorlar? Anlam verilir gibi değil.
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