Güncelleme - Kocaeli'de Fuhuş Operasyonu: 7 Gözaltı

Kocaeli'de, masaj salonu ile bir eve düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi'nde dernek adı altında işletilen masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda işletme sahibi kadın D.D (36) ile Ö.C (45), M.B (29) ve E.Z. (24) isimli kadınlar gözaltına alındı.

Ekipler, aynı mahallede bulunan bir eve düzenledikleri başka bir operasyonda ise B.G. (44) isimli erkek şüpheli ile Özbekistan uyruklu kadınlar K.D. (34) ve M.O'yu (29) yakaladı.

Özbekistan uyruklu K.D. ve M.O, İl Göç İdaresi Müdürlüğünce sınır dışı edilirken, Ö.C, M.B. ve E.Z. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden D.D ve B.G, "fuhşa aracılık ve teşvik, fuhuş için yer temin etmek" iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesi tamamlanan şüphelilerden B.G tutuklandı, diğer şüpheli D.D ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA