Güncelleme - Gaziantep'te Petrol Boru Hattına Yıldırım Düştü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden geçen petrol boru hattına yıldırım isabet etti, hatta sızıntı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kırsal Gökçedere Mahallesi'nden geçen Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı'na yıldırım düştü.

Boru hattının zarar görmesiyle sızan ham petrol, mahalledeki bazı evlerin bahçelerine doldu. Mahalledeki 34 ev, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Sızıntı dolayısıyla bölgeyi kaplayan petrol kokusu ilçeye kadar ulaştı.

Bölgede itfaiye, AFAD ve BOTAŞ ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Sokaklardan akan petrolün oluşturduğu birikintiler vidanjörlerle çekilerek akaryakıt tankerlerine boşaltılıyor.

İş makineleri de tıkanmaması için yağmur suyu tahliye kanallarında temizlik yapıyor.

Çevrede jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldız da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, AFAD'ın çalışmalarını sürdürdüğünü, akan petrolün uzaklaştırılması için 34 evin boşaltıldığını kaydetti.

Tehlike arz eden bir durum olmadığını dile getiren Yıldız, teknik ekiplerin olaya anında müdahale ettiğini kaydetti.

Valilik açıklaması

Valilikten yapılan yazılı açıklamada da Gökçedere Mahallesi'nden geçen Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı'nda yıldırım düşmesi sonucu delinme meydana geldiği belirtildi.

Patlama veya yangın riski olmayan olayda, bir miktar ham petrol sızıntısı olduğu kaydedilen açıklamada, "BOTAŞ ekipleri müdahale ederek gerekli önlemleri almıştır. Çevredeki vatandaşlarımız olaya ilişkin bilgilendirilmiş olup, süreç dikkat ve özenle takip edilmektedir. Olay yerinde BOTAŞ ekiplerinin yanı sıra olasılıkları değerlendirmek amacıyla AFAD ve güvenlik amacıyla jandarma tarafından tedbirler alınmıştır." ifadelerine yer verildi.