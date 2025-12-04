Haberler

Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, "4 Aralık Dünya Madenciler Günü"nü kutladı Açıklaması

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, madenciliğin, yalnızca bir iş kolu değil, fedakarlığın, dayanışmanın ve insan hayatına adanmış çabanın en güçlü ifadesi olduğunu belirtti.

Hacıbektaşoğlu, "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, kentin tarihine, kültürüne ve kimliğine yön veren madencilerin kararlılığını, cesaretini ve emek dolu mücadelesini gönülden selamladığını ifade etti.

Madenciliğin önemine değinen Hacıbektaşoğlu, "Madencilik, yalnızca bir iş kolu değil, fedakarlığın, dayanışmanın ve insan hayatına adanmış çabanın en güçlü ifadesidir. Şehrimiz için taşıdığınız değer, üretimin çok ötesinde bir anlam taşır. Bu toprakların ruhunu, direncini ve vefasını ayakta tutan temel güçlerden biridir. Yakın geçmişte yaşadığımız asrın felaketi, tüm Türkiye'ye bir gerçeği yeniden hatırlattı. Madencilerimiz, zor zamanların sessiz ama sarsılmaz kahramanlarıdır. Karanlıkta yol bulmayı bilen, en ağır şartlarda dahi cesaretini yitirmeyen sizler, o gün milletimize umut oldunuz. İnsanların kalplerine dokundunuz, gönüllerinde silinmeyecek bir yer edindiniz. Bu duruş, madencilik kültürünün ve Zonguldak'ın asırlık emek geleneğinin en güçlü yansımalarındandır." ifadelerini kullandı.

Hacıbektaşoğlu, madencilerin emeğine duyulan saygı ve minnetin toplumun ortak hissiyatı olduğunu, bu anlayışın çalışma hayatına dair duyarlılığı daima canlı tuttuğunu kaydetti.

Her bir madencinin sağ salim evine dönmesinin kendileri için en büyük kıymet olduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, maden ocağında hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
