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Zonguldak'ta yoğun sis etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Onur Altındağ - Güncel
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Zonguldak'ta yoğun sis etkili oldu Zonguldak'ta güneşli havanın ardından sıcaklıkların düşmesiyle yoğun sis etkili oldu.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta yoğun sis etkili oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta güneşli havanın ardından sıcaklıkların düşmesiyle yoğun sis etkili oldu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte kentte yoğun sis etkisini gösterdi. Sıcaklığın 10 dereceye kadar düştüğü kentin yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu. Gün içerisinde yağış beklenen kentte deniz ulaşımı da sisten etkilendi. Limana girmek için sıra bekleyen bir yük gemisi sisli havada bekleyişini sürdürdü.

Rüzgarın kuzey batıdan saatte 3 kilometre hızla estiği Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının Perşembe gününden itibaren artması bekleniyor.

Zonguldak'ta yoğun sis etkili oldu

Zonguldak'ta yoğun sis etkili oldu

Zonguldak'ta yoğun sis etkili oldu

Zonguldak'ta yoğun sis etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Güncel

Zonguldak, Güncel, Haberler

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