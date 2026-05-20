Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçükte ölen işçinin cenazesi defnedildi

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük altında kalarak hayatını kaybeden 46 yaşındaki Erol Türksever'in cenazesi, Rüzgarlımeşe Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye ailesi, yakınları ve CHP İl Başkanı katıldı.

Dilaver Mahallesi'nde dün ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük altında kalması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Erol Türksever'in (46) cenazesi, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Rüzgarlımeşe Merkez Camisi'ne getirildi.

Türksever için burada helallik alındı, dua edildi.

Özel bir maden ocağından emekli olduğu öğrenilen 4 çocuk babası Türksever'in cenazesi, kılınan namazın ardından Rüzgarlımeşe Mezarlığı'na defnedildi.

Hayatını kaybeden işçinin yakınlarının törende güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Törene, Türksever'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP İl Başkanı Devrim Dural ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
