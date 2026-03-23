Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 8 maden ocağı imha edildi
Zonguldak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla ruhsatsız işletilen 8 maden ocağı kapatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda malzeme ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, ruhsatsız işletildiği tespit edilen 8 ocağın çevresinde 28 ton kömür, 240 metre demir ray, 2 vinç, 5 vagon, elektrikli testere, el testeresi ve elektrikli vidalama demiri ele geçirdi.
Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.
Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz