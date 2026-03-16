Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 6 maden ocağı imha edildi
Zonguldak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyonla ruhsatsız işletildiği belirlenen 6 maden ocağı kapatıldı. Operasyonda 60 metre demir ray, 7 ton kömür, 4 vagon, 2 havalandırma ve 2 vinç ele geçirildi.
Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.
Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz