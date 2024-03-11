Zonguldak'ta Ramazan ayında balık tezgahları boş kaldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Ramazan Ayı'nın ilk günü balık tezgahları boş kaldı. Esnaflar, önümüzdeki günlerde artmasını bekledikleri balık avının ardından tezgahların şenleneceğini belirttiler.

Batı Karadeniz'de geçen aylarda istavrit ve hamsi bolluğunun yaşandığı Zonguldak'ta bu kez tezgahlar boş kaldı. Denizlerde yeterli şekilde avcılık yapılamaması nedeniyle esnaflar tezgah açamadı. Ramazan Ayı'nın ilk gününde alışveriş için balık tezgahlarına gelen vatandaşlar, eli boş döndü. Esnaf Oktay Ertürk, "İstavrit var şu anda biraz açıkta. Açığa ağ atamıyorlar. Bir iki gün tezgahlar boş kalacak. Bu hafta içerisinde tezgah açarız. İnsanlar da balık bulamayınca geri dönmek zorunda kalıyor. Vatandaş balık istiyor. Ramazan Ayı'nda balık istiyorlar. Balığı sofralarında arayanlar oluyor. Satışlarımız istavrit, mezgit ve uskumru ile devam eder" diye konuştu.