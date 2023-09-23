Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından Gençlik Spor İl Müdürlüğüne Bağlı KYK Yurtlarında görev yapan özel güvenlik görevlilerine KAAN Projesi eğitimi düzenlendi. Eğitimde Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından sunumlar yapıldı.

Zonguldak'ta özel güvenlik görevlilerine KAAN projesi eğitimi verildi.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nda görevli polis başmüfettişleri tarafından 21-22 Eylül 2023 tarihlerinde KAAN Projesi çerçevesinde Gençlik Spor İl Müdürlüğüne Bağlı KYK Yurtlarında Görev Yapan Özel Güvenlik Görevlilerine Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından eğitim düzenlendi. Eğitimler Polis Başmüfettişi Üzeyir Taşdelen, Polis Başmüfettişi Muzaffer Demir tarafından verildi. İl Gençlik Spor Müdürlüğü ile koordineli olarak il merkezi ve ilçelerde KYK Yurtlarında görevli 207 özel güvenlik görevlisi ve 2 özel güvenlik amirine eğitim verildi.

Eğitimin ikinci bölümünde "İl Güvenlik Sunumları" çerçevesinde tüm katılımcılara Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından bilgilendirme sunumları yapıldı. - ZONGULDAK