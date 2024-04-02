Zonguldak'ta Maden Ocağında Elektrik Çarpması Sonucu İşçi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta özel maden ocağında elektrik çarpması sonucu yaşamını yitiren işçi, toprağa verildi.

Dilaver Mahallesi Karamanya Sokak'ta özel maden ocağında çalışan Soner Korkut (25), elektrik akımına kapıldı. Yaralanan madenci, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim Adam ve Türkiye Taşkömürü Kurumu sözleşmeli sahalar başmühendisliği ekibi ile savcılık tarafından oluşturulan elektrik, maden mühendisi ve iş güvenliği uzmanının bulunduğu ekip, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Savcı Adam, işçi tulumu ve çizme giyip baret takarak teknik ekiple maden ocağına indi.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan işçinin cenazesi, Çaycuma ilçesine bağlı Dağüstü köyündeki baba evine getirildi.

Korkut için burada helallik alındı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Cenaze, Hatipler Camisi'nde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene Korkut'un aile ve yakınlarının yanı sıra Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile madenciler ve vatandaşlar katıldı.