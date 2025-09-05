Haberler

Zonguldak'ta Kaçak Maden Ocaklarına Yönelik Denetimler Artıyor

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kaçak maden ocaklarıyla mücadele kapsamında 3 ayda 265 ocağın denetlendiğini ve 42 kaçak ocağın kapatıldığını açıkladı. Ayrıca, denetimlerde 37,5 ton kaçak kömür ele geçirildi.

Valilik binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, 1 Haziran-3 Eylül döneminde yapılan denetimlere ilişkin bilgi verdi. Vali Hacıbektaşoğlu, "Bu denetimler sonucunda 42 kaçak ocak kapatılmış, 36 adli ve idari işlem yapılmış ve 37,5 ton kaçak kömür ele geçirilmiştir. 2024 yılının aynı dönemine kıyasla denetim sayısında yüzde 17 artış sağlanmıştır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
