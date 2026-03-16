Zonguldak'ta 6 kaçak ocak imha edildi

Zonguldak'ta yapılan denetimlerde tespit edilen 6 kaçak maden ocağı, güvenlik güçleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi. Denetimlerde, toplamda 7 ton kömür ve çeşitli maden ekipmanlarına da el konuldu.

Kentte polis ve jandarmanın bir haftada yaptığı 16 denetimde 6 kaçak maden ocağı tespit edildi. Denetimlerde 7 ton kömür, 60 metre ray, 4 vagon, 2 havalandırma ve 2 vince el konuldu. Kaçak ocaklar Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
