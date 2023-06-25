Zonguldak'ta kaçak maden ocağı göçüğü sonucu yaralanan madenci hayatını kaybetti

Zonguldak'ta kaçak maden ocağı göçüğü sonucu yaralanan madenci Uğur Bıyıklı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bıyıklı'nın eşinin hamile olduğu ve 30 Haziran'da bebeğinin dünyaya geleceği öğrenildi.

ZONGULDAK'ta 4 gün önce kaçak maden ocağında göçük altında kalarak yaralanan madenci Uğur Bıyıklı (33) tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Bıyıklı'nın eşinin hamile olduğu ve 30 Haziran'da bebeğinin dünyaya geleceği öğrenildi.

Olay, 21 Haziran'da Bağlık Mahallesi'nde ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında meydana geldi. Uğur Bıyıklı, maden ocağında çalışırken, meydana gelen göçüğün altında kaldı. Arkadaşları tarafından dışarı çıkarılarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen Bıyıklı'nın belinde kırık olduğu tespit edildi. Yaralı madenci, ilk müdahalenin ardından, tedavisi için Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanedeki tedavisi devam eden Bıyıklı, 4 gün sonra hayatını kaybetti.