Zonguldak'ta Kaçak Kömür Ocakları İmha Edildi
Zonguldak'ta polis ve jandarma ekipleri tarafından tespit edilen 4 kaçak kömür ocağı, patlayıcı madde kullanılarak imha edildi. Son bir haftada yapılan denetimlerde 19 kaçak maden ocağı kontrol edildi ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
ZONGULDAK'ta polis ve jandarma tarafından tespit edilen 4 kaçak kömür ocağı, patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.
Kentte polis ve jandarma ekipleri, kömür ocaklarına yönelik denetimlerini sürdürdü. Son bir haftada 19 denetim yapan ekipler, 4 kaçak maden ocağının faal olduğunu tespit etti. Denetimlerde 110 metre demir ray, 10 ton kömür, 2 vinç, 3 vagon ile 1 testere ele geçirildi. Kaçak kömür üretimi yapan ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel