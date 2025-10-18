Zonguldak'ta Hamsi Bolluğu: Fiyatlar Düştü

Zonguldak'ta balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor.

Son günlerde hava şartlarının da elverişli olması dolayısıyla balıkçılar, limana avladıkları bol miktarda hamsiyle dönüyor.

Balık tezgahlarında hamsinin yanı sıra mezgit, en çok satılan çeşitler arasında bulunuyor. Kentte hamsi 100 ila 125, mezgit ise 150 ila 300 liradan satılıyor.

Balıkçı Oktay Ertürk, gazetecilere, hamside bolluk yaşandığını, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesiyle fiyatların düştüğünü söyledi.

Sezon açılışını hamsiyle yaptıklarını belirten Ertürk, "Balık çok çıkar ucuz, az çıkar pahalı olur. Biz zaten 'Vatandaşlara ucuz balık yedireceğiz.' dedik." diye konuştu.

Balıkçı Zeki Beybeyoğlu da fiyat değişikliğinin balık miktarıyla ilgili olduğunu dile getirerek, "Balığı 100 liraya bulmuşken kaçırmasınlar, alsınlar. Bu sezon satışlar çok güzel gidiyor. Palamut olmadı bu sene ama hamsi güzel oldu. Halkımız balık yesin." ifadelerini kullandı.