Haberler

Zonguldak'ta Hamsi Bolluğu: Fiyatlar Düştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor. Hava şartlarının elverişli olmasının etkisiyle balıkçılar, limana bol miktarda hamsiyle dönüyor. Hamsinin fiyatı 100 ila 125 lira arasında değişirken, mezgit 150 ila 300 liradan satılıyor. Balıkçılar, bu sezon hamsi satışlarının iyi gittiğini belirtiyor.

Zonguldak'ta balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor.

Son günlerde hava şartlarının da elverişli olması dolayısıyla balıkçılar, limana avladıkları bol miktarda hamsiyle dönüyor.

Balık tezgahlarında hamsinin yanı sıra mezgit, en çok satılan çeşitler arasında bulunuyor. Kentte hamsi 100 ila 125, mezgit ise 150 ila 300 liradan satılıyor.

Balıkçı Oktay Ertürk, gazetecilere, hamside bolluk yaşandığını, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesiyle fiyatların düştüğünü söyledi.

Sezon açılışını hamsiyle yaptıklarını belirten Ertürk, "Balık çok çıkar ucuz, az çıkar pahalı olur. Biz zaten 'Vatandaşlara ucuz balık yedireceğiz.' dedik." diye konuştu.

Balıkçı Zeki Beybeyoğlu da fiyat değişikliğinin balık miktarıyla ilgili olduğunu dile getirerek, "Balığı 100 liraya bulmuşken kaçırmasınlar, alsınlar. Bu sezon satışlar çok güzel gidiyor. Palamut olmadı bu sene ama hamsi güzel oldu. Halkımız balık yesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük sürpriz! Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu

Büyük sürpriz! Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu
Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum

Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum
Tomografideki görüntü şoke etti! Zehir tacirleri yakayı böyle ele verdi

Tomografideki görüntü şoke etti! Yakayı böyle ele verdiler
Eşinin aracına takip cihazı taktıran koca yakayı ele verdi

Aracında bulduğu gibi polise koştu! Şüpheli tanıdık çıktı
Büyük sürpriz! Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu

Büyük sürpriz! Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu
Fenerbahçe'nin yüzde 4.8'lik hissesini satın alan yabancı sermayeli şirket belli oldu

Fenerbahçe'nin yüzde 4.8'lik hissesini sattığı şirketi açıkladı
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Futbolda yeni kriz! Dev maçta şok protesto

Futbolda yeni kriz! Dev maçta şok protesto
Türkiye'deki araçlar da geri çağırılacak mı? BYD'den açıklama geldi

Türkiye'de de araçlar geri çağırılacak mı? Otomotiv devinden açıklama
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu

Bu da altın kuyruğu
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesi evladıyla ilgili tek bir şey istiyor

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesinin tek bir isteği var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.