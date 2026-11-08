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Zonguldak'ta bozuk hava balıkçıları durdurdu, Kefken-Cide arası 26 bin ton avlandı

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Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı ve avlanmaya ara verildi. Yetkili Bülent Aksu, havanın 2-3 gün daha bozuk süreceğini, Kefken'le Cide arasında 26 bin ton balık avlandığını söyledi.

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı.

Kentte faaliyet gösteren balıkçılar, Karadeniz'de etkili olan elverişsiz hava koşulları nedeniyle avlanmaya ara vermek zorunda kaldı.

Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Batı Karadeniz Temsilcisi Bülent Aksu, gazetecilere, sezon başında bölgede balık bolluğu yaşanacağını öngördüklerini söyledi.

Hava şartlarının balıkçılığı etkilediğini belirten Aksu, "Havanın şartları bozulduğundan dolayı bölgede balıkçılık biraz zayıfladı. Bölgemizde Kefken'le Cide arası 26 bin ton balık avlandı." dedi.

Palamutun göç balığı olduğunu hatırlatan Aksu, "Palamut göçünü bitirdi. Bundan sonra istavrit, hamsi tarzında balıkları tutmayı hedefliyoruz ama şu andaki göstergelerde havadan sonra belli olacak. Hava şartlarından dolayı avlanma olmuyor. Karadeniz'de hava bozuk. 2-3 gün sürecek. Bu süreden sonra balıkçılarımız denize açılacaklar. Çinekop, istavrit, mezgit, hamsi gibi balıkları yakalamaya çalışacaklar." diye konuştu.

Aksu, Kurucaşile, Kozlu, Bağırganlı, Kefken, Kilimli, Ereğli, Kozlu, Tarlaağzı ve Akçakoca limanlarına sezon başından bu yana yaklaşık 26 bin ton balık getirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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