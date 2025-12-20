Balıkçılar, Karadeniz'de umduklarını bulamadı; hamsi dışında çeşit yok

ZONGULDAK'ta balıkçılar, bu sezon Karadeniz'de umduklarını bulamazken, hamsi dışındaki balıklar yüz güldürmedi. Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Bülent Aksu, "Balıkçılık sezonu, bu sene balıkçılar için kötü geçti diyebiliriz. Bunun sebebi ekolojik dengeler, doğal afetler. Aralık ayındayız kar yağması lazım, deniz suyu sıcaklığı yüksek geçiyor" dedi.

Denizlerdeki av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek Zonguldak'tan açılıp Karadeniz'de nasiplerini aramaya başladı. Yaklaşık 4 aydır devam eden balık avcılığında, balıkçılar umduklarını bulamadı. Balık fiyatları genellikle yüksek seyrederken, nadiren ucuz balık tezgahlarda yer aldı.

'ORTALAMA 500 TON CİVARI HAMSİ ÇIKIŞI OLDU'

Kentteki balık indirme limanlarındaki verileri hesaplayarak bugüne kadar bölgeden 116 kamyon balık sevkiyatı yapıldığını, geçen seneye göre sezonun kötü geçtiğini belirten Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Bülent Aksu, "Zonguldak'ta 116 kamyon hamsi çıktı. Sezon başında demiştik palamut olmayacağını, hamsi yoğun balıkçılık olacağını. 116 kamyonda 45 bin kasa ortalama 500 ton civarı hamsi çıkışı oldu Zonguldak'tan karaya. Tezgahlarda gördüğümüz balıklar 100-150 TL, 'Ucuz balık yiyeceğiz' demiştik. Bunların da ağırlığı İğneada'dan, Trabzon'dan göç balığı olduğu için diğer illerden de karşılanmakta" diye konuştu.

'GEÇEN SENE ÇEŞİDİMİZ ÇOKTU'

Aksu, "Şu anda küçük ölçekli balıkçımız, mezgit avcılığı yapıyor, o da çok zayıf geçiyor. Balıkçılık sezonu, bu sene balıkçılar için kötü geçti diyebiliriz. Bunun sebebi ekolojik dengeler, doğal afetler. Aralık ayındayız kar yağması lazım, deniz suyu sıcaklığı yüksek geçiyor. Sebep olarak bunları düşünüyoruz. Kötü bir sezon geçti. Geçen seneyle karşılaştırdığımızda 5'te 1'i diyebiliriz. Geçen sene her şey vardı; palamut vardı, istavrit vardı, çinekop vardı, hamsi vardı, çeşidimiz çoktu" dedi.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,