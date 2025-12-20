Haberler

Balıkçılar, Karadeniz'de umduklarını bulamadı; hamsi dışında çeşit yok

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta balıkçılar, bu sezon umduklarını bulamayarak kötü bir geçiş dönemi yaşıyor. Deniz suyu sıcaklıklarının yüksek olması ve ekolojik dengelerin bozulması balık avcılığını olumsuz etkiledi.

ZONGULDAK'ta balıkçılar, bu sezon Karadeniz'de umduklarını bulamazken, hamsi dışındaki balıklar yüz güldürmedi. Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Bülent Aksu, "Balıkçılık sezonu, bu sene balıkçılar için kötü geçti diyebiliriz. Bunun sebebi ekolojik dengeler, doğal afetler. Aralık ayındayız kar yağması lazım, deniz suyu sıcaklığı yüksek geçiyor" dedi.

Denizlerdeki av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek Zonguldak'tan açılıp Karadeniz'de nasiplerini aramaya başladı. Yaklaşık 4 aydır devam eden balık avcılığında, balıkçılar umduklarını bulamadı. Balık fiyatları genellikle yüksek seyrederken, nadiren ucuz balık tezgahlarda yer aldı.

'ORTALAMA 500 TON CİVARI HAMSİ ÇIKIŞI OLDU'

Kentteki balık indirme limanlarındaki verileri hesaplayarak bugüne kadar bölgeden 116 kamyon balık sevkiyatı yapıldığını, geçen seneye göre sezonun kötü geçtiğini belirten Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Bülent Aksu, "Zonguldak'ta 116 kamyon hamsi çıktı. Sezon başında demiştik palamut olmayacağını, hamsi yoğun balıkçılık olacağını. 116 kamyonda 45 bin kasa ortalama 500 ton civarı hamsi çıkışı oldu Zonguldak'tan karaya. Tezgahlarda gördüğümüz balıklar 100-150 TL, 'Ucuz balık yiyeceğiz' demiştik. Bunların da ağırlığı İğneada'dan, Trabzon'dan göç balığı olduğu için diğer illerden de karşılanmakta" diye konuştu.

'GEÇEN SENE ÇEŞİDİMİZ ÇOKTU'

Aksu, "Şu anda küçük ölçekli balıkçımız, mezgit avcılığı yapıyor, o da çok zayıf geçiyor. Balıkçılık sezonu, bu sene balıkçılar için kötü geçti diyebiliriz. Bunun sebebi ekolojik dengeler, doğal afetler. Aralık ayındayız kar yağması lazım, deniz suyu sıcaklığı yüksek geçiyor. Sebep olarak bunları düşünüyoruz. Kötü bir sezon geçti. Geçen seneyle karşılaştırdığımızda 5'te 1'i diyebiliriz. Geçen sene her şey vardı; palamut vardı, istavrit vardı, çinekop vardı, hamsi vardı, çeşidimiz çoktu" dedi.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran sonrası uyuşturucu operasyonunda yeni iddia: Büyük ve önemli bir isim daha var

Sadettin Saran sonrasını işaret etti: Büyük bir isim daha var
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
12 dakikalık VAR incelemesi ülkeyi karıştırdı: Maçlar başlamadan mı sonuçlanıyor?

Ülkeyi karıştıran VAR incelemesi
ABD Suriye'de askeri operasyon başlattı

ABD'den sınır komşumuzda askeri operasyon! Çok sayıda hedef vuruldu
Sadettin Saran sonrası uyuşturucu operasyonunda yeni iddia: Büyük ve önemli bir isim daha var

Sadettin Saran sonrasını işaret etti: Büyük bir isim daha var
'Horoz' lakaplı bu araca galoşsuz binmek yasak

Aracına gözü gibi bakıyor! Lakabı bile var, galoşsuz bindirmiyor
Eyüpspor'dan bomba Fenerbahçe maçı paylaşımı: Yatacağınız belliydi Fener'inize

Eyüpspor'dan bomba Fenerbahçe maçı paylaşımı
Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı

Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır kararı

Galatasaray'dan taraftarı endişelendiren Uğurcan kararı
Tuğyan'ın erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı! Küfürler ve hakaretler...

Olay anlar! Erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Transferde bombalar peş peşe! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attıracak

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attırıyor
title