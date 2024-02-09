Zonguldak'ta Karadeniz Ereğli Belediyespor ile Çilimli Belediyespor arasında arbede yaşandı
Zonguldak'ta oynanan Bölgesel Amatör Futbol Ligi maçında Karadeniz Ereğli Belediyespor ile Çilimli Belediyespor arasında arbede yaşandı. Karşılaşmanın son bölümünde yaşanan tartışma çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. Karadeniz Ereğli Belediyespor'un 2-1 üstünlüğüyle sona eren maçta bir oyuncu ve bir yönetici kırmızı kart gördü.
Zonguldak'ta Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde Karadeniz Ereğli Belediyespor ile Çilimli Belediyespor arasında oynanan maçta arbede yaşandı.
Şehit Vefa Karakurdu Stadı'ndaki karşılaşmanın son bölümünde 2-1 üstünlüğü yakalayan Karadeniz Ereğli Belediyespor'da büyük sevinç yaşanırken oyundan çıkan rakip takımın futbolcusu ile Karadeniz Ereğli Belediyespor'un yedek kulübesindekiler arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine çevik kuvvet ekipleri duruma müdahale etti.
Çilimli Belediyespor'dan 1 oyuncu ile Karadeniz Ereğli Belediyespor'dan 1 yönetici kırmızı kart gördü.
Karşılaşma, 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
Hakemler ise polis gözetiminde sahadan ayrıldı.