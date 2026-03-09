Zonguldak'ta 9 kaçak maden ocağı imha edildi
Kilimli ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen 9 kaçak maden ocağı, patlayıcı madde kullanılarak imha edildi. Ayrıca 287 metre demir ray ve 1 jeneratör ele geçirildi.
Kilimli ilçesinde polis ve jandarmanın bir haftalık denetimleri sonucu toplam 9 kaçak maden ocağı tespit edildi. Denetimlerde ayrıca 287 metre demir ray ve 1 adet jeneratör ele geçirildi. Kaçak ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı