Zonguldak'ta 7 kaçak maden ocağı patlatıldı

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde tespit edilen 7 kaçak maden ocağı, patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmayla Kilimli ilçesinde 7 kaçak maden ocağı tespit etti. Ocaklara baskın düzenleyen jandarma, 3 vinç, 2 vagon, 105 metre demir ray, 8 ton 200 kilogram kömür ele geçirdi. Malzemelerin kaçak ocaklardan çıkarılmasının ardından, TTK ekipleri çağrıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekibi, patlayıcılarla kaçak ocakları patlatarak kullanılamaz hale getirdi. Kaçak ocakların sahiplerinin tespiti için inceleme başlatıldı.