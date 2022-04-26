ZONGULDAK'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

PENÇE-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Doğukan Korkmaz'ın (22) acı haberi, Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Sinan Korkmaz, küçüklüğünden itibaren oğlunun en büyük hayalinin askerlik olduğunu söyledi.

Pençe-Kilit Operasyonu'na katılan Sözleşmeli Piyade Er Doğukan Korkmaz, teröristlerin saldırısında şehit oldu. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, şehit Korkmaz'ın Ereğli ilçesi Ömerli Mahallesi'ndeki ailesine acı haberi verdi. Şehidin evi ve Kaynarca Caddesi, Türk bayraklarıyla donatıldı. Oğluyla en son dün akşam telefonla görüştüklerini belirten Sinan Korkmaz, 'Olan biteni konuştuk, 'Dikkat et' dedim. Keyfi iyiydi, uzun konuştuk, arkadaşlarına selam söyledi. Hayali küçüklükten beri asker olmaktı. 1,5 senedir oradaydı. 2 ay önce yüz yüze görüşmüştük. Küçüklüğünden beri asker olmak istiyorduö dedi.

'GURUR KAYNAĞIMIZDI'

Asker olduğunda oğlunun hayallerine kavuştuğunu belirten Şerife Korkmaz ise 'Evladımızla gurur duyduk. Gurur kaynağımızdı bizim, canımızdı. En son dün telefon ile görüştük. 'İyiyim, rahatım çok iyi' dediö diye konuştu. Şehit Doğukan Korkmaz'ın cenazesi, yarın Ömerli Mahallesi'nde düzenlenecek tören sonrası toprağa verilecek.

Demirören Haber Ajansı / Güncel